Zidane en Arabie Saoudite ? C'est «tout à fait crédible»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend encore et toujours de faire son grand retour sur un banc de touche. Alors que pour l'équipe de France cela semble compliqué avec le contrat jusqu'en 2026 de Didier Deschamps, Zizou pourrait prendre les commandes de... l'Arabie Saoudite. Cette rumeur a pris du poids et au cours des derniers jours et visiblement, il ne faudrait pas écarter ce scénario pour Zidane.

Jusqu'à présent, on a vu Zinedine Zidane que sur le banc du Real Madrid. Quel sera alors le prochain challenge du technicien français ? L'avenir de Zizou fait de plus en plus parler et à en croire les dernières rumeurs. On l'attendait notamment sur le banc de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps, mais voilà que c'est à la tête de l'Arabie Saoudite qu'il pourrait reprendre du service. Un poste de sélectionneur l'attendrait...

«Une catastrophe» est annoncée pour le retour de Zidane https://t.co/NOg7BytBoP pic.twitter.com/yxONHRBJOI — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« J'y crois »

Journaliste pour Europe 1, Jacques Vendroux a réagi à cette rumeur envoyant Zinedine Zidane en Arabie Saoudite. Il a alors expliqué : « Bien sûr que j’y crois et pour plusieurs raisons. D’abord, Zidane est capable d’entrainer n’importe quelle équipe nationale ou club et il a complètement raison d’accepter éventuellement ce challenge avec l’Arabie Saoudite ».

« Je ne suis pas choqué par cette rumeur »

« Ensuite, cela fait trois ans qu’il n’entraine plus. L’équipe de France, pour le moment, n’est pas à prendre puisque Didier Deschamps maitrise totalement la situation et il faudra, un jour ou un autre, que Zizou entraine de nouveau. Je ne suis pas choqué par cette rumeur. C'est tout à fait crédible », a-t-il ajouté concernant Zidane.