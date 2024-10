Mercato : Ils se frottent les mains après cet échec du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Castello Lukeba s'est retrouvé au coeur des rumeurs. Le défenseur central du RB Leipzig était ainsi associé au Real Madrid. Il ne rejoindra toutefois pas les Merengue tout de suite puisque ce mercredi, le Français a prolongé jusqu'en 2029. De quoi faire le bonheur des dirigeants du RB Leipzig.

Enchainant les problèmes dans son secteur défensif, le Real Madrid pourrait choisir de se renforcer dans les mois à venir. En ce sens, il a notamment été question d'un intérêt des Merengue pour Castello Lukeba. Le Français va toutefois poursuivre sa carrière du côté du RB Leipzig. Ce mercredi, l'ancien de l'OL a paraphé un nouveau contrat. Aujourd'hui, Lukeba se retrouve lié jusqu'en 2029.

Mercato - Officiel : Il recale le Real Madrid et jubile https://t.co/4BgfnYaoVq pic.twitter.com/6ydD5csMy7 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Nous sommes vraiment ravis que Castello ait signé un contrat »

Directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder a commenté la prolongation de Castello Lukeba. Se frottant les mains de cette signature, il a confié pour les médias du club allemand : « En seulement un an, Castello est devenu l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Il a joué un rôle important dans la solidité de notre défense jusqu'à présent cette saison. Il n'est pas seulement un tacleur, mais aussi un joueur qui peut jouer un rôle clé dans notre jeu. Ses tacles, ses passes, son sang-froid balle au pied, sa vitesse et sa polyvalence - qui lui permettent de jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'arrière gauche - font de lui un footballeur exceptionnel. Nous sommes vraiment ravis que Castello ait signé un contrat encore plus long au RB Leipzig, ainsi que le fait qu'il envisage son avenir à Leipzig ».

« Il est déjà difficile d'imaginer notre équipe sans lui »

Marcel Schafer a lui aussi pris la parole après la prolongation de Castello Lukeba. Le dirigeant du RB Leipzig a alors expliqué : « Castello est un joueur typique du RB Leipzig : il est jeune, affamé, plein de potentiel, prêt à apprendre. Même s'il n'a joué qu'une seule saison complète avec nous, il est déjà difficile d'imaginer notre équipe sans lui. Il est performant chaque semaine et peut certainement suivre les traces de joueurs comme Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté , qui sont devenus des défenseurs de classe mondiale au RB Leipzig. Avec la façon dont il joue actuellement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit de retour dans l'équipe de France A et qu'il y soit titulaire. Il le mérite vraiment ».