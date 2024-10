Coup dur au Real Madrid, le verdict est tombé

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund de ce mardi soir, Rodrygo s'est blessé. En effet, l'attaquant brésilien de 23 ans a été victime d'une déchirure aux ischio-jambiers droit. Malheureusement pour Carlo Ancelotti, Rodrygo serait d'ores et déjà forfait pour le Clasico face au FC Barcelone, prévu ce samedi soir.

Ce mardi soir, le Real Madrid a accueilli le Borussia Dortmund au Santiago Bernabeu. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes de Carlo Ancelotti ont finalement réussi à l'emporter face au BVB (5-2). Toutefois, le Real Madrid a perdu l'un de ses hommes forts : Rodrygo.

Luis Enrique galère, voilà le joueur qui peut sauver le PSG https://t.co/wmUK0yUgOF pic.twitter.com/BPhrsotyC8 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Une déchirure aux ischio-jambiers droit pour Rodrygo

Lors du duel entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, Rodrygo s'est blessé. « Il a fait une course spectaculaire avant le troisième but… C’est dommage, mais c’est comme ça », a regretté Carlo Ancelotti en conférence de presse, avant que son numéro 11 ne donne de ses nouvelles sur son compte X : « Merci pour tous les messages d’amour et de soutien ! Je vais faire des tests demain (mercredi) et j’espère que cette blessure ne sera pas grave. Hala Madrid ».

Rodrygo est forfait pour le Barça

Selon les informations de la Cadena Ser, divulguées ce mercredi matin, Rodrygo souffre d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers droit. L'attaquant de 23 ans ayant ressenti une pointe ce mardi soir sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Pour connaitre la gravité de sa blessure, Rodrygo devrait passer des tests ce jeudi. D'après El Partidazo de COPE, le Brésilien serait victime d'une déchirure aux ischio-jambiers droit. Rodrygo devrait passer une IRM ce jeudi pour connaitre la durée de son absence. En ce qui concerne le Clasico de ce samedi soir contre le FC Barcelone, il serait d'ores et déjà forfait.