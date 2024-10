Mercato - PSG : Une star lâche sa réponse pour son transfert !

Pierrick Levallet

Désireux de miser sur la jeunesse, le PSG cherche malgré tout des renforts de qualité surtout au milieu de terrain. Le nom de Joshua Kimmich a donc été évoqué à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. L’international allemand, également dans le viseur du FC Barcelone, a d’ailleurs lâché une réponse pour son avenir.

Avec l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction du PSG, le club de la capitale a totalement revu sa manière de recruter. Terminé le bling-bling et l’accumulation des stars, les Rouge-et-Bleu veulent désormais miser sur la jeunesse. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 cherche malgré tout des renforts de choix pour son milieu de terrain. Et dans cette optique, il arrive que plusieurs grands noms soient évoqués du côté du PSG.

Kimmich dans le viseur du PSG et du Barça ?

C’est notamment le cas de Joshua Kimmich. En fin de contrat en juin prochain, le milieu défensif du Bayern Munich ne sait pas encore s’il prolongera ou non en Bavière. Le PSG pourrait donc tenter sa chance et essayer de le recruter pour 0€. Cependant, le joueur de 29 ans est également annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui souhaite se renforcer à moindre coût au vu de sa situation financière encore très délicate. Joshua Kimmich n’a d’ailleurs pas manqué de lâcher une réponse au sujet de son avenir.

«On ne peut jamais exclure les choses»

« Le Barça ? On a parlé de moi plusieurs fois. [...] Dans le football, on ne peut jamais exclure les choses. Maintenant, pour répondre directement, je n'y pense pas, mais on ne peut pas l'exclure. Tout le monde sait que ce dont je parle avec le Bayern est interne, je ne le partage pas » a lancé la star du Bayern Munich en conférence de presse. Joshua Kimmich ne se fermerait donc aucune porte pour son avenir pour le moment. Le PSG et le FC Barcelone devraient donc avoir une chance. À suivre...