Première historique en NBA, LeBron James est aux anges !

Retour en NBA réussi pour les Lakers. Pour le premier match de la saison, la franchise de Los Angeles l'a emporté face aux Timberwolves de Rudy Gobert (110-103). Outre ce résultat, le grand événement de cette rencontre a été le moment où LeBron James a évolué avec son fils, Bronny. Une première historique qui n'a pas manqué de faire réagir le King à l'issue de la rencontre.

Choisi par les Lakers lors de la dernière Draft NBA, Bronny James a ainsi rejoint son père, LeBron James, au sein de la franchise de Los Angeles. Un duo qu'on attendait de voir avec impatience en NBA. Jusqu'à présent, jamais un père n'avait évolué en même que son fils. C'est désormais chose faite. En effet, la rencontre entre les Lakers et les Timberwolves restera dans l'histoire comme celle qui a vu jouer LeBron James et Bronny James pour la première fois avec le même maillot.

« Ce moment restera inoubliable »

La victoire des Lakers a été reléguée au second plan, on ne parle que de cette association entre LeBron James et Bronny James. Logiquement, le King a été interrogé sur cet événement après la rencontre face aux Timberwolves. Rapporté par Le Figaro, LeBron James a expliqué : « Ce moment, lorsque nous sommes entrés sur le terrain, je ne l'oublierai jamais, même si je deviens très vieux, même si ma mémoire s'efface petit à petit avec l'âge. Quoi qu'il arrive, ce moment restera inoubliable. Evidemment, c'est la première fois dans la magnifique histoire de la NBA qu'un père et son fils se retrouvent sur le même parquet, sans parler d'être dans la même équipe. C'était vraiment sympa ».

« J'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qu'il se passe autour de moi »

Bronny James a également pris la parole à propos de sa première avec les Lakers aux côtés de son père. « J'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qu'il se passe autour de moi. J'ai essayé de ne pas me rater complètement. Mais j'ai bien ressenti l'énergie », a-t-il lui aussi fait savoir.