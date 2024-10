Mercato - PSG : Un transfert de folie à 100M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ durant l'été 2023, Bradley Barcola a passé un nouveau cap cette saison puisqu'il est déjà meilleur buteur de Ligue 1 avec sept réalisations en huit journées. Un nouveau statut qui a évidemment un impact sur la valorisation de l'ailier devenu international français et qui vaut désormais plus cher que son prix d'achat. Mais son prix dépasse-t-il les 100M€ ?

Son transfert pour 50M€ durant l'été 2023 avait fait parler. Bradley Barcola n'avait alors que six mois en Ligue 1 derrière lui avec l'OL et le montant pour lequel il a été recruté n'a pas manqué de faire jaser. Cependant, un peu plus d'un an plus tard, l'ailier du PSG a fait taire les critiques. Meilleur buteur de L1 avec sept réalisations, il s'impose même petit-à-petit comme un joueur important en équipe de France. De quoi faire grimper sa valorisation.

Barcola vers un transfert historique ?

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, un acteur du marché assure même que Bradley Barcola pourrait valoir plus de 100M€, ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire du PSG en cas de départ. « Sa valorisation est inférieure à 100M€, mais s’il maintient cette régularité statistique, l’été prochain, elle sera supérieure. Partons du principe, ce ne sera pas le cas, que Paris soit vendeur. Si vous le vendez, pour trouver un successeur comparable, vous allez chercher quel type de profil ? Un Saka ? C’est 200 M€ ? Donc la valeur de Barcola, sans atteindre ces montants, doit être jugée à travers ce prisme-là », assure-t-il.

Une valorisation qui ne cesse de grimper

L'EQUIPE a également donné la parole à un agent étranger influent qui estime que le prix de Bradley Barcola peut encore flamber : « Il a 22 ans, est titulaire au PSG, en passe de l’être en équipe de France et est devenu un joueur de rupture efficace. Donc, c’est un joueur très rare. Ce qui lui manque, c’est la continuité sur une saison, un impact en Ligue des champions. La question de sa valorisation est complexe parce que quand Paris l’a acheté il valait plus 35M€ que 50M€. Son prix, c’est au-dessus de 70M€. Mais aujourd’hui, sur un marché difficile, il faut se poser la question de qui – hors Arabie saoudite – est capable de recruter sur des montants très élevés comme ceux-là. Arsenal, Chelsea, City, MU, le Real Madrid, Liverpool, ils sont sans doute moins de dix clubs en Europe à pouvoir initier un mouvement. Si, au même moment, Barcola répond aux besoins de deux de ces clubs, les montants peuvent s’envoler ».

