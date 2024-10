PSG : En feu, Barcola reçoit un gros avertissement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé au Real Madrid, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension au PSG. Titulaire dans le couloir gauche, l'ailier français est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec sept réalisations. Cependant, on attend toujours que l'ancien Lyonnais réalise les mêmes performances en Ligue des champions, ce qui n'était pas le cas contre Gérone (1-0), ni contre Arsenal (0-2). Par conséquent, Sidney Govou l'attend au tournant ce mardi soir face au PSV Eindhoven.

Barcola est attendu au tournant en Ligue des champions

« Barcola a la capacité de passer ce palier supplémentaire en Ligue des champions. Dorénavant, les adversaires vont se méfier de lui, il ne pourra pas profiter de l’effet nouveauté et il n’aura plus autant d’espaces. Mais il est capable de faire des grandes choses », prévient l’ancien international français (49 sélections, 10 buts) dans les colonnes du Parisien.

«Il doit faire gagner son équipe en Ligue des champions»

Un avis partagé par un autre ancien attaquant de Ligue 1, Frédéric Piquionne. « Il a changé de dimension en signant au PSG. On lui demande d’être performant tout de suite et il répond présent en étant décisif, il enchaîne les matchs aboutis. Les paliers sont franchis les uns après les autres, en club comme en sélection. Et maintenant ça doit passer par l’Europe. Il doit faire gagner son équipe en Ligue des champions », assure l'ex-Rennais. Autrement dit, la prestation de Bradley Barcola sera scrutée de près contre le PSV Eindhoven pour la troisième rencontre du PSG en Ligue des champions cette saison.