PSG : Luis Enrique prépare un nouveau coup historique ?

En huitième de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024, le PSG a aligné le XI le plus jeune de la phase à éliminations directes. Par la même occasion, le club de la capitale a battu son record personnel sous l'ère QSI. En fonction des titulaires alignés ce mardi soir face au PSV, le PSG de Luis Enrique pourrait réaliser une nouvelle performance historique.

Depuis l'arrivée de Luis Campos lors de l'été 2022, le PSG a changé sa politique de recrutement. En effet, le club de la capitale ne recrute plus de superstars, préférant miser sur des jeunes joueurs en devenir pour construire un collectif fort.

Grâce à sa nouvelle stratégie sur le mercato, le PSG a aligné l'équipe la plus jeune de son histoire depuis le début de l'ère qatari la saison dernière. D'ailleurs, le club emmené par Luis Enrique avait la moyenne d'âge la plus faible lors de la phase à éliminations directes de l'exercice 2022-2023. En effet, elle était de 23 ans et 361 jours lors du huitième de finale retour contre la Real Sociedad.

Alors que le PSG reçoit le PSV ce mardi soir au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait aligner une équipe encore moins âgée d'après L'Equipe. Pour rappel, le plus jeune vainqueur de la Ligue des Champions sur les dix dernières années n'est autre que Liverpool : 26 ans et 217 jours. Les Reds l'avaient emporté face à Tottenham (0-2) en finale le 1er juillet 2019 au Metropolitano de Madrid.