PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 80M€ après Mbappé !

Pierrick Levallet

Pendant de longues années, le PSG et le Real Madrid se sont battus dans le feuilleton Kylian Mbappé. Les Merengue ont fini par l’emporter cet été avec la signature de la star de 25 ans. Mais les deux clubs sont encore voués à s’affronter sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu et la Casa Blanca vont notamment se retrouver sur un autre dossier chaud.

Le PSG et le Real Madrid se sont livrés un véritable bras de fer dans le feuilleton Kylian Mbappé sur le mercato. Le club de la capitale avait remporté une bataille en 2022 avec la prolongation du champion du monde 2018. Mais la Casa Blanca a remporté la guerre cet été, avec la signature de la star de 25 ans. Mais les deux clubs devraient se retrouver sur un autre dossier chaud du mercato.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, le transfert d’une star est possible ! https://t.co/whWmtvafnk pic.twitter.com/IOCvtNyk20 — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Le PSG a des vues sur Saliba

En effet, le PSG serait plutôt intéressé par les services de William Saliba. Le profil de l’ancien de l’OM et de l’ASSE plairait à Luis Enrique, qui ne serait pas contre le voir débarquer pour renforcer sa charnière centrale. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande se situe aux alentours de 80M€. Mais l’international français a également tapé dans l’oeil du Real Madrid comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Le Real Madrid est aussi sur le coup !

TeamTALK est d’ailleurs en mesure de confirmer la tendance. Florentino Pérez voudrait reconstruire la défense du Real Madrid, et verrait William Saliba comme une excellente option. Le joueur de 23 ans devrait donc voir les Merengue et le PSG se livrer une nouvelle grande guerre pour le recruter l'été prochain. De son côté, l’international français se plairait à Arsenal pour le moment. Son contrat court jusqu’en juin 2027, et les Gunners ne seraient pas spécialement vendeurs. Le pensionnaire de la Premier League considérerait William Saliba comme un élément clé de son projet. À suivre...