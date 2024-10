Mbappé : L'annonce inattendue du vestiaire du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, contre le PSV Eindhoven, le PSG n'a pas pu faire mieux que concéder le nul au Parc des Princes (1-1). Une sacrée désillusion pour les Parisiens qui se sont pourtant procurés de très nombreuses occasions, sans qu'Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola ne parviennent à concrétiser. A l'issue de la rencontre, Marquinhos a d'ailleurs reconnu que la perte de Kylian Mbappé était difficile à assumer.

«La finition est importante en Ligue des champions»

« La chose qui a le plus manqué aujourd'hui est l'efficacité. On a créé des occasions, les choses qui nous ont manqué à Arsenal. Aujourd'hui, on a réussi à jouer mais la finition a manqué. La finition est importante en Ligue des champions. Ils ont réussi à concrétiser, on a dû courir derrière (le score), c'est plus difficile. On a réussi à chercher le nul, mais à la maison, il faut les trois points. On n'a pas réussi aujourd'hui. Si on prend les statistiques, on a pas mal de buts cette saison », lance le capitaine du PSG au micro de Canal+, avant de poursuivre en évoquant le départ de Kylian Mbappé.

«L'année dernière, on avait un grand numéro 9»

« Je pense qu'on en a plus que la saison dernière. L'année dernière, on avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Notre équipe a changé la caractéristique de notre jeu. C'est important de concrétiser. On a de grands joueurs qui peuvent marquer des buts et qui ont montré qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il a manqué plus de tranquillité devant le but. C'est à travailler dans nos têtes, à l'entraînement », ajoute Marquinhos.