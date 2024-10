Real Madrid : Mbappé va provoquer un clash dans le vestiaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a débarqué dans un vestiaire remplit de stars avec notamment Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Luka Modric. Et pour Rivaldo, cela va forcément engendrer des tensions dans le vestiaire merengue. Un vestiaire que Carlo Ancelotti doit gérer.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid où il était attendu depuis plusieurs années. Les premiers pas du capitaine des Bleus ne sont toutefois pas encore très convaincants et les critiques sur ses prestations s'enchaînent. D'ailleurs, plusieurs observateurs craignent qu'il ne parvienne jamais à s'entendre avec Vinicius et Jude Bellingham. Rivaldo pense même que ça peut partir en clash au sein du vestiaire.

Real Madrid : Le prochain entraîneur de Mbappé déjà annoncé ? https://t.co/YKbmnwyXlW pic.twitter.com/9EKECxCE4T — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

«Il est clair que certains joueurs sont mécontents»

« Quand on a de bons joueurs, c'est bon pour l'entraîneur, mais il est clair que certains joueurs sont mécontents et qu'il peut y avoir des bagarres dans le vestiaire. Il est normal qu'à un moment donné il y ait des désaccords », assure la légende brésilienne dans une interview accordée à Mundo Deportivo, avant d'en rajouter une couche, estimant notamment que Carlo Ancelotti est l'homme idéal pour gérer ce vestiaire.

«Madrid a un grand entraîneur»

« Madrid a un grand entraîneur, je l'ai eu à Milan et il sait comment parler aux joueurs. Cela m'est arrivé avec lui, je me suis mis en colère à Milan et il m'a beaucoup parlé. C'est une personne très intelligente, c'est un ami des joueurs, il sait très bien comment faire les choses. C'est un bon manager, bon tactiquement, il sait être proche des joueurs, il leur parle et cela pousse les joueurs à aller sur le terrain pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui veuille se battre avec Ancelotti », ajoute Rivaldo.