Le Real Madrid annonce un coup dur !

Amadou Diawara

Mené 2-0 ce mardi soir, le Real Madrid a réussi à revenir à hauteur du Borussia Dortmund, avant de s'imposer largement. Toutefois, le club merengue a perdu Rodrygo lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. En effet, l'attaquant brésilien a été victime d'une blessure musculaire à la suite d'une course à haute intensité.

Lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid est venu à bout du Borussia Dortmund (5-2). Mené 2-0 par le BVB ce mardi soir, le club merengue a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur.

Gracias por todos los mensajes de cariño y apoyo! Mañana haré pruebas y, con fe, esta lesión no será gran cosa. Seguimos firmes, siempre con vosotros a mi lado. ¡HALA MADRID! 🤍 pic.twitter.com/H72xpAKACY — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 22, 2024

«Merci pour tous les messages d’amour et de soutien»

S'il l'a emporté face au Borussia Dortmund, le Real Madrid a malheureusement perdu Rodrygo en cours de match. En effet, l'attaquant brésilien de 23 ans a été victime d'une blessure musculaire, et ce, à la suite d'une course à haute intensité. « Il a fait une course spectaculaire avant le troisième but… C’est dommage, mais c’est comme ça », a regretté Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

«J’espère que cette blessure ne sera pas grave»

En parallèle, Rodrygo s'est également prononcé sur sa blessure. « Merci pour tous les messages d’amour et de soutien ! Je vais faire des tests demain (mercredi) et j’espère que cette blessure ne sera pas grave. Hala Madrid », a écrit le numéro 11 du Real Madrid sur son compte X. Reste à savoir si Rodrygo sera remis à temps pour le Clasico contre le FC Barcelone ce samedi soir.