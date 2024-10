PSG, Algérie... Coup de froid pour Zinedine Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si Zinedine Zidane devenait le prochain sélectionneur de l'Arabie Saoudite ? A en croire les dernières rumeurs, le techicien français pourrait succéder à Roberto Mancini à la tête de la sélection saoudienne. Forcément, cela fait énormément parler et réagi. Alain Giresse s'est ainsi prononcé sur ces bruits qui courent à propos de l'avenir de Zidane, expliquant avoir du mal à croire à de telles rumeurs.

Avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, cela semble aujourd'hui difficile de voir Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. De quoi chambouler les plans de l'ex-entraîneur du Real Madrid. En conséquence, à défaut d'attendre que la place se libère sur le banc des Bleus, Zizou pourrait rebondir ailleurs. En ce sens, ces derniers jours, on a énormément parlé d'une nomination comme sélectionneur de l'Arabie Saoudite pour Zidane.

« Chaque fois qu’un poste se libère, le nom du champion du monde revient avec insistance »

Pour Europe 1, Alain Giresse a commenté ces rumeurs concernant Zinedine Zidane. Jetant un froid sur cette hypothèse de le voir aux commandes de l'Arabie Saoudite, il a rappelé les rumeurs annonçant Zizou au PSG ou en Algérie : « Les entraineurs, là-bas en Arabie Saoudite, ne restent pas très longtemps en poste. Mais il faut se méfier de ce genre de rumeur, car à chaque fois qu’un poste se libère, le nom du champion du monde revient avec insistance, au Bayern Munich, au PSG et même du côté de l’Algérie ».

« Je n’y crois pas totalement »

Alain Giresse a ensuite ajouté concernant l'avenir de Zinedine Zidane : « Je n’y crois pas totalement, car quand il y a un nouveau poste, on pense à Zidane et s’il voulait vraiment entrainer, il l’aurait déjà fait. En plus c’est une équipe nationale, ce serait une première pour lui et après là-bas, ils sont très dévoreurs d’entraineurs, ils ne restent pas très longtemps en poste, donc je suis un peu sur ma réserve ».