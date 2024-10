Tennis : «Incroyable», Nadal et Djokovic l’ont fait halluciner !

Pierrick Levallet

La carrière de Rafael Nadal touche à sa fin. L’Espagnol a annoncé qu’il allait raccrocher la raquette à l’issue de la saison. Pendant plus d’une décennie, le joueur de 38 ans a dominé le tennis mondial en compagnie de Novak Djokovic et Roger Federer. Le Big 3 a laissé peu de place à la concurrence, et a même parfois choqué la nouvelle génération. Casper Ruud est notamment revenu sur ses deux seules confrontations face à Rafael Nadal et Nole.

«Ils vont probablement rester sur le court jusqu’à la mort»

« Les deux finales que j’ai jouées, contre Rafa en 2022 et contre Novak en 2023, je me suis dit : ‘Est‐ce que ça pourrait être plus dur... Est‐ce qu’on peut trouver des joueurs plus motivés dans l’histoire du jeu ?’ Vous comprenez qu’ils vont probablement rester sur le court jusqu’à la mort. Ils ne veulent pas perdre, surtout quand Novak tente de remporter son 23e Grand Chelem. On sait qu’il va tout simplement tout verrouiller et on peut être à 5–1, 40–0 dans le premier set et il va probablement le gagner d’une manière ou d’une autre » a d’abord expliqué l’actuel numéro 8 mondial dans le podcast Nothing Major.

«Je n’avais pas l’impression d’avoir de la pression»

« Contre Nadal, avec sa blessure au pied, j’étais assez optimiste. Je suis arrivé avec confiance, je n’étais pas trop nerveux, certainement un peu, mais je n’avais pas l’impression d’avoir de la pression, mais le match a commencé et j’ai été breaké dès le premier jeu, c’est tout. C’est incroyable » a ensuite ajouté le Danois dans des propos rapportés par We Love Tennis. Novak Djokovic et Rafael Nadal ont visiblement bluffé Casper Ruud sur le court.