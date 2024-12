Il brille au PSG, un record va tomber ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Achraf Hakimi est assurément l’un si ce n’est le meilleur joueur du PSG. Débordant d’énergie, le latéral droit marocain réussi également à se montrer décisif. Alors que cet exercice 2024-2025 n’est pas encore arrivé à sa moitié, le joueur de 26 ans pourrait réaliser sa meilleure saison en carrière en termes de statistiques.

« Hakimi est bon mais il peut faire mieux. Encore plus. En fonction du temps de jeu des uns et des autres, vous pouvez mesurer la confiance que nous avons en tel ou tel. » Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de l’OL ce dimanche soir, Luis Enrique rappelait avec beaucoup de sérénité qu’aucun de ses joueurs ne devaient prendre les choses pour acquises. Pourtant, Achraf Hakimi réalise un sacré début de saison avec le PSG.

Hakimi se démarque au PSG

Le Marocain enchaîne les bonnes performances, et a de nouveau été sensationnel lors de la victoire du PSG sur la pelouse du RB Salzbourg mercredi soir en Ligue des Champions (0-3). Ne disposant d’aucune doublure valable derrière le Marocain, Luis Enrique fait énormément confiance à Achraf Hakimi, qui est le joueur le plus utilisé par l’Espagnol depuis le début de la saison. Mais sur le plan statistique, le joueur de 26 ans se démarque également.

« On a retrouvé le Hakimi de l’Inter »

En effet, avec trois buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi a déjà égalé son meilleur total d’offrandes au PSG. En termes de but, le latéral droit en est à trois, son meilleur total remonte à la saison 2019-2020 et neuf buts inscrits avec le Borussia Dortmund. « Quand on voit ses performances depuis le début de saison, il n’y a pas de débat. Cette année, il donne la pleine mesure de son talent et on a retrouvé le Hakimi de l’Inter », estime Christophe Jallet auprès du Parisien.