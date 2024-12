Recalé, un joueur de l’OM veut aller aux États-Unis

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ulisses Garcia est tombé de haut cet été. Le joueur de l'OM n'avait pas été convoqué pour participer à l'Euro en Allemagne. Deux ans après son absence au Qatar, l'arrière gauche a eu du mal à passer à autre chose. Mais depuis, il s'est remobilisé dans l'espoir de disputer le prochain Mondial aux Etats-Unis.

Absent du Mondial au Qatar et du dernier Euro, Ulisses Garcia n’a pas tiré un trait sur sa carrière internationale. Lors d’un entretien accordé à Give me Sport, le joueur de l’OM a évoqué son envie de participer à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, en 2026.

Garcia évoque son grand rêve

« C'est sûr que je souhaite jouer pour l'équipe nationale à la Coupe du monde. C'est un grand rêve, et je travaille tous les jours pour essayer d'en faire une réalité » a déclaré l’arrière gauche. Encore faut-il sortir des éliminatoires. La Nati a été placée dans le groupe de la Suède, de la Slovénie et du Kosovo.

« Je suis vraiment confiant »

« Je suis vraiment confiant pour la campagne de qualification. Je pense que nous avons une bonne équipe et que nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du monde. Je me suis adapté à la Ligue 1 après avoir eu du mal à m'adapter à la Super League suisse au début. Je vais mieux maintenant et je suis très heureux d'être à Marseille » a lâché Garcia.