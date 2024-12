Un joueur de l'OM fait une demande spéciale, le vestiaire va adorer !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille va remettre ça. Quelques semaines après le premier stage collectif qui s'est déroulé à Mallemort, un nouveau rassemblement de l'effectif marseillais devrait avoir lieu dans les prochaines heures à Copenhague. Une idée provenant de Leonardo Balerdi, capitaine de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Explications.

La dernière semaine de novembre, avant la victoire à l'Orange Vélodrome face à l'AS Monaco le 1er décembre (2-1), l'OM a effectué un stage de cohésion de groupe à Mallemort. Une véritable révélation pour le vestiaire de l'Olympique de Marseille qui n'avait pas pu faire un stage de préparation au cours de la pré-saison.

Hojbjerg sur le stage à Mallemort : «Moi aussi ça m'a fait du bien»

Une finalité qu'avait regretté Pierre-Emile Hojbjerg en conférence de presse, mais qui a été rectifiée par le stage à Mallemort. « C'est vrai que quand tu prends le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tous ensemble tous les jours tu commences à parler, tu parles de choses plus profondes. C'est plus intense sur le côté humain. Moi aussi ça m'a fait du bien ».

Balerdi réclame l'autorisation pour un stage à Copenhague, l'OM accepte

En fin d'après-midi, les joueurs de l'OM ont concédé le point du match nul face au LOSC à l'Orange Vélodrome (1-1). S'en est suivie une décision forte de la part de Leonardo Balerdi. Selon Foot Mercato qui a confirmé la tendance de BFM Marseille sur la destination du stage, le capitaine de l'OM a émis une requête spéciale au staff technique de Roberto De Zerbi et à la direction de l'Olympique de Marseille : partir à Copenhague afin d'effectuer un nouveau stage de cohésion. Décision validée par les dirigeants du club phocéen. De quoi bien préparer l'ultime match de 2024 pour l'OM en 32ème de finale de Coupe de France le 22 décembre prochain.

Reste à savoir si l'escapade danoise portera ses fruits en marge de la rencontre de coupe face à l'ASSE.