Insultes, menaces... L'OM au cœur d'une polémique, une plainte va tomber

Au lendemain du match nul entre l’OM et le LOSC samedi (1-1), Philippe Diallo a condamné, via un communiqué, les menaces et insultes dont a été la cible Willy Delajod, arbitre de la rencontre, sur les réseaux sociaux. Ce dernier a l’intention de porter plainte et la FFF a annoncé qu’elle se constituera partie civile.

Rejoint par le LOSC dans les dernières minutes de la rencontre samedi (1-1), l’OM a peu apprécié certaines décisions arbitrales de Willy Delajod. Ce dernier a depuis été la cible de menaces et insultes sur les réseaux sociaux, des faits condamnés par Philippe Diallo, président de la FFF, ce dimanche par le biais d’un communiqué.

La FFF « se constituera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte auquel Willy Delajod entend procéder »

« Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les insultes et menaces intolérables, sur les réseaux notamment, dont est victime l’arbitre Willy Delajod, à la suite de la rencontre qui a opposé l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, samedi 14 décembre, dans le cadre de la 15ème journée du championnat de France de Ligue 1. La FFF entend réaffirmer son soutien plein et entier aux arbitres, chargés d’une mission de service public, face à ces agissements inacceptables et condamnables. La FFF annonce qu’elle se constituera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte auquel Willy Delajod entend procéder », a indiqué la FFF.

De Zerbi pas tendre avec l’arbitrage de Willy Delajod

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a ouvertement critiqué l’arbitrage de Willy Delajod. Pour l’entraîneur de l’OM, Bafodé Diakité, auteur du but de l’égalisation, aurait dû être exclu pour ses nombreuses fautes sur Neal Maupay. Le technicien italien estime également que Leonardo Balerdi a été victime d’un « bloc » sur cette action et qu’une faute sur Jonathan Rowe aurait dû entraîner un penalty pour Marseille. Les Olympiens ont également réclamé un penalty pour une possible faute sur Pierre-Emile Hojbjerg.