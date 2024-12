OM : De Zerbi dénonce un scandale !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM et le LOSC se sont neutralisés (1-1). Après le coup de sifflet final, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse pour analyser la rencontre. Et le coach de l'OM a tenu à pointer du doigt l'arbitrage, dénonçant plusieurs erreurs durant la partie.

«L'arbitre n'a pas fait un bon match»

« Avez-vous revu les actions sur Højbjerg et Rowe ? Vous sembliez réclamer un deuxième carton sur Diakité. Quelles sont les raisons de la tension en fin de match ? Je ne sais pas, mais honnêtement, en ce qui me concerne, ce soir, l'arbitre, selon moi, n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il n'a jamais vraiment contrôlé le match. Il y a des épisodes clés qui n'étaient pas justes ce soir, en dehors du fait que ce soit Diakité ou pas qui écope d'un deuxième jaune. Je pense que le problème, c'était vraiment qu'il y avait des fautes systématiques dans la deuxième partie de la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ils ont commencé à nous presser un peu plus en un contre un, et généralement, c'était toujours sur Maupay, qui était toujours agressé, qui avait toujours un adversaire sur lui et de manière incorrecte. Donc je pense que oui, il aurait pu être expulsé plus tôt dans le match. Sur leur but, il y a un bloc évident qui est fait sur Balerdi. Normalement, ce genre de blocage n'est pas admis sur les coups de pied arrêtés », a détaillé Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.

«Un pénalty aurait dû être sifflé»

« Et après, je pense qu'un pénalty aurait dû être sifflé sur Rowe. Donc honnêtement, je suis désolé, mais je pense que cet OM-Lille aurait mérité un meilleur arbitrage. Je n'aime pas parler des arbitres, je ne veux pas le faire de manière récurrente, mais aujourd'hui, comme d'autres fois, je pense qu'il y a eu quelques problèmes. Mais c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Les arbitres en font comme nous tous, moi le premier. Mais si vous me posez la question, je vous réponds honnêtement. Il y a aussi une faute évidente en deuxième mi-temps sur Luis Henrique que je vois depuis le bord du terrain, donc je ne comprends pas comment, après, sur le terrain, à côté, certaines fautes ne sont pas sifflées », a conclu Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, ce samedi soir.