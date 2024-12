«C'est énervant», ce joueur de l'OM craque !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM a reçu le LOSC au stade Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils n'ont pas réussi à l'emporter face au club lillois, encaissant un but en fin de match. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Pierre-Emile Højbjerg n'a pas pu cacher sa colère.

Dauphin du PSG à l'issue de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi avait un match décisif à jouer ce samedi après-midi. En effet, le club phocéen s'est frotté au LOSC, quatrième du championnat avant la rencontre, au stade Vélodrome.

Diakité prêt à bousculer Marseille ! 💥 Restez connectés pour suivre ce choc au sommet du foot français. https://t.co/S4EsROoXWi — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

OM 1-1 LOSC

Dès la 17ème minute de jeu, l'OM menait 1-0 face au LOSC, et ce, grâce à une réalisation de Quentin Merlin. Et alors qu'il se dirigeait vers une 10ème victoire en Ligue 1 cette saison, le club phocéen a finalement encaissé un but en fin de match. En effet, Bafodé Diakité a fait trembler les filets de Geronimo Rulli à la 87ème minute de jeu. Après le résultat nul entre l'OM et le LOSC (1-1), Pierre-Emile Højbjerg s'est emporté.

«Je fais une faute stupide»

« C’est vrai que c’est très frustrant. C’est difficile d’avoir les mots pour analyser ce match, c’est énervant. Je fais une faute stupide, je ne sais pas s’il y avait penalty ou pas. On te pousse, la faute est là, mais on avait les occasions pour gagner le match. On l’a fait à 99%, il a manqué un brin de lucidité. Lille est une bonne équipe, mais c’est dur d’en parler, je suis désolé, je n’arrive pas à avoir les mots », a pesté Pierre-Emile Højbjerg, recrue estivale de l'OM, au micro de BeIN SPORTS. Avant les fêtes de fin d'année, les hommes de Roberto De Zerbi affronteront l'ASSE - qui vient d'annoncer le départ de son entraineur : Olivier Dall'Oglio - en 32ème de finale de la Coupe de France le dimanche 22 décembre.