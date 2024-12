OM : Le vestiaire lâche une confidence sur De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, les joueurs de l’OM ont découvert un entraîneur passionné et charismatique, mais également très exigeant. Les séances peuvent être très longues s’il n’est pas content de ce qu’il voit. Comme l’a confié Neal Maupay, ils enchaînent les répétitions tant que le technicien italien n’est pas satisfait.

« Il vit pour le football et il n’y a rien de plus important pour lui, à part sa famille et ses cigarettes. » Comme l’a confié un de ses proches à L'Équipe, Roberto De Zerbi ne vit presque que pour le football. Une passion qui se retranscrit au quotidien lors des séances d’entraînement, où l’exigence de l’entraîneur de l’OM est très élevée.

De Zerbi veut de la précision et de l’exigence

Roberto De Zerbi veut de la part de son groupe une intensité aussi importante qu’en match et de la précision, que ce soit en ce qui concerne le placement ou les transmissions. Quand il n’est pas satisfait, l’Italien âgé de 45 ans peut s’énerver et lâcher quelques insultes dans sa langue natale, qui ont pu choquer certains des jeunes joueurs de l’OM. Une grande importance est donnée aux sorties de balle si chères à Roberto De Zerbi et les séances d’entraînement peuvent parfois être très longues tant qu’il n’est pas content de ce qu’il voit.

« On peut très bien s'entraîner pendant deux heures, deux heures trente sur le terrain »

« J'ai découvert pas mal d'exercices que je n'avais jamais faits avant. Ce n'était pas aussi précis, aussi poussé, dans mes clubs précédents », a avoué Neal Maupay auprès de L'Équipe. « Ça se voit, d'ailleurs, ça commence à prendre forme. On passe du temps, on peut très bien s'entraîner pendant deux heures, deux heures trente sur le terrain, parce que le coach veut mettre en place quelque chose. Et tant que toute l'équipe n'a pas compris, on continue, on répète. »