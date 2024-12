OM : «Ça fait mal», De Zerbi vide son sac !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Pablo Longoria a été tenu en échec par le LOSC au stade Vélodrome. Interrogé après le nul entre son équipe et celle de Lille, Roberto De Zerbi a fait part de son immense frustration, avouant que ce résultat était douloureux pour lui.

Pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1, l'OM a eu la lourde tâche de recevoir le LOSC au Vélodrome. Dauphin du PSG avant la rencontre, le club phocéen se devait de faire un résultat face aux Dogues, quatrièmes en championnat. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas pu faire mieux qu'un résultat nul, ayant encaissé un but en fin de match (1-1).

L'OM face à un gros concurrent ? Un club de Ligue 1 rêve de Wahi et pourrait tout changer ! 🚀 https://t.co/yw9qMD8LLK — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

«On a perdu deux points»

Interrogé au micro de BeIN SPORTS après OM-LOSC, Pierre-Emile Højbjerg a fait part de sa colère. « C’est vrai que c’est très frustrant. C’est difficile d’avoir les mots pour analyser ce match, c’est énervant. Je fais une faute stupide, je ne sais pas s’il y avait penalty ou pas. On te pousse, la faute est là, mais on avait les occasions pour gagner le match. On l’a fait à 99%, il a manqué un brin de lucidité. Lille est une bonne équipe, mais c’est dur d’en parler, je suis désolé, je n’arrive pas à avoir les mots », a pesté la recrue estivale marseillaise.

«On paie encore quelques erreurs»

En parallèle, Roberto De Zerbi a également réagi après le résultat nul entre l'OM et le LOSC. « On a perdu deux points. On a créé beaucoup d'occasions en seconde période. Les occasions de Lille venaient de nos erreurs. (...) Je ne veux pas dire que Lille a mal joué, mais perdre deux points à quelques minutes de la fin ça fait mal. Je pense qu'on s'améliore dans nos matchs à domicile, dans la personnalité, dans la confiance, dans le jeu, dans le courage. Il nous manque encore quelque chose. Mais presque toutes nos victoires ont été faites à l'extérieur. Ici, on paie encore quelques erreurs. Il faut faire une analyse encore plus approfondie », a regretté le coach olympien.