Ça chauffe à l’ASSE, des «décisions fortes» vont être prises !

Rien ne va plus à l'ASSE. Battus pour la dixième fois de la saison, les Verts occupent la place de barragiste et ils n'ont plus d'entraineur depuis samedi et l'éviction d'Olivier Dall'Oglio. Une décision qui marque la fin de la période d'observation de la nouvelle direction qui pourrait encore frapper fort dans les jours à venir.

Le retour en Ligue 1 de l'ASSE ne se déroule pas comme prévu. Malgré un mercato historique, le plus onéreux de son histoire, le club du Forez n'arrive pas à décoller au classement. La défaite face à Toulouse vendredi a d'ailleurs eu raison du poste d'Olivier Dall'Oglio.

KSV change de rythme

L'homme de la remontée stéphanoise en Ligue 1 a été démis de ses fonctions samedi. Kilmer Sports Venture, le nouveau propriétaire de l'ASSE, était dans l'observation depuis son arrivée en juin dernier mais il semble désormais prêt à passer la vitesse supérieure.

Ça va bouger à l'ASSE !

Ce dimanche, L'Equipe indique en effet que plusieurs «décisions fortes» pourraient être prises en interne dans les prochains jours, précisant que l'éviction de Dall'Oglio marquait la fin de la période d'observation. Les nouveaux dirigeants sont désormais dans l'action. Ils auront tout de même laissé six mois aux personnes en poste de faire leurs preuves.