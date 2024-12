PSG : «Comme Maradona», Luis Enrique monte au créneau pour Barcola

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant en début de saison, Bradley Barcola connaît une période plus compliquée, lui qui n’a plus marqué depuis plus d’un mois. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a été interrogé sur l’international français et s’il avait besoin d’être mis en concurrence. L’entraîneur du PSG a pris la défense de son joueur, dont il est très content.

À l’approche du mercato hivernal, le PSG aurait relancé la piste menant à Victor Osimhen, d’après les informations de RMC Sport. Un dossier qui reste compliqué, l’attaquant âgé de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples, étant prêté à Galatasaray cette saison. C’est plutôt un ailier qui pourrait alors arriver au PSG cet hiver, dans l’optique de concurrencer Bradley Barcola.

Le PSG envoie un gros signal ! Kolo Muani sur le départ après un été cher ? 💰

➡️ https://t.co/GXgyUruswC pic.twitter.com/YspS3wjZVU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Un coup de moins bien pour Barcola

Avec 4 buts inscrits lors des trois premières journées, 10 au total cette saison, l’international français (11 sélections) avait démarré de la meilleure des manières. Mais Bradley Barcola est encore jeune et un peu plus en difficulté dernièrement, surtout en Ligue des champions, compétition dans laquelle il n’a marqué le moindre but. En conférence de presse à la veille de la rencontre face au RC Lens en Coupe de France, Luis Enrique a été interrogé sur l’ailier du PSG et si le mettre en concurrence était une nécessité.

« Il a fait 10 journées exceptionnelles comme si c’était Maradona, et maintenant, soudain, vous ne l'aimez pas »

« Je suis très content avec Barcola. Pour vous, il a fait 10 journées exceptionnelle comme si c’était Maradona, et maintenant, soudain, vous ne l'aimez pas parce que ses chiffres ont baissé, et maintenant ce sera Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, non, ça ne marche pas comme ça pour nous. Je suis très content de lui depuis le début de l’année. Ce que je recherche, c’est qu’il continue à s’améliorer. Dans une saison, tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte c'est d'atteindre les objectifs de l'équipe. Je suis très content de toute l'équipe, peu importe les buts et les minutes qu’ils ont jouées », a répondu Luis Enrique.