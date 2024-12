Un joueur du PSG à l’origine d’un coup de tonnerre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 20 millions d'euros, Matvey Safonov est arrivé au PSG avec la ferme intention de bousculer la hiérarchie des gardiens. Bien que pressenti comme doublure de Gianluigi Donnarumma, le Russe affiche une ambition claire : s'imposer comme titulaire. Interrogé par L’Équipe, Aram Fundukyan estime que le portier italien du club peut s’inquiéter de la concurrence de l'ancien de Krasnodar.

« Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être remplaçant ». Recruté pour 20M€ l’été dernier, Matvey Safonov avait affiché la couleur peu après son arrivée au PSG, et ce malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans la capitale.

Marcus Rashford en route pour Paris ? Une annonce qui pourrait bouleverser l'attaque du PSG 🔥

➡️ https://t.co/rWFVJCz0BW pic.twitter.com/iEFWAC1NqO — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Je vais essayer et me battre pour le poste de numéro 1 »

Interrogé par L’Équipe, Aram Fundukyan, vice-président de Krasnodar, confirme que son ancien joueur est parti avec de grandes ambitions : « Quand le PSG est venu, je lui ai dit qu'il serait numéro 2. Il m'a dit : "Je n'ai jamais été numéro 2. Ça ne me fait pas peur, je vais essayer et me battre pour le poste de numéro 1." Il voyait ça comme un challenge. » Ancien joueur de la sélection, Rouslan Nigmatoulline croit en la capacité du Russe à venir concurrencer sérieusement Gianluigi Donnarumma.

« Donnarumma ne pourra pas se relâcher »

« La concurrence avec un joueur de ce niveau est un gros défi, mais Matveï a toujours excellé dans ces situations, assure le Russe dans les colonnes de L’Équipe. Dans toute sa carrière, il n'a jamais perdu une bataille pour la place de titulaire. Donnarumma ne pourra pas se relâcher, Matveï va instaurer une vraie concurrence. » À la veille du déplacement à Lens, Matvey Safonov totalise sept apparitions cette saison.