OM : Un joueur «extraordinaire» pour 2.5M€, De Zerbi est ravi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau titulaire ce dimanche en Coupe de France contre l’ASSE (0-4), Amir Murillo a reçu les louanges de Roberto De Zerbi après la rencontre. Le technicien italien a vu une nette progression sur les derniers matchs de l'international panaméen, recruté contre seulement 2,5M€ en provenance d’Anderlecht à l’été 2023.

Amir Murillo est peut-être un des meilleurs coups réalisés par l’OM sur le mercato ces dernières années. Arrivé dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5M€ en août 2023, l’international panaméen (81 sélections) est un titulaire quasiment indiscutable depuis le départ de Jonathan Clauss.

L'ASSE dénonce une expulsion polémique ! 🔥 Découvrez les coulisses de ce choc explosif face à l'OM en Coupe de France.

➡️ https://t.co/MCe8uFnykK pic.twitter.com/LSmOQnLpl6 — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

« Murillo, dans les 4-5 derniers matchs, est devenu extraordinaire »

« Luis Henrique un des joueurs qui s'est amélioré le plus. Mais il y en a d'autres. Je vois Léo Balerdi avec la balle. Il commence à commander le jeu. Murillo, dans les 4-5 derniers matchs, est devenu extraordinaire. Greenwood a une meilleure compréhension du jeu aujourd'hui, il était déjà fort », a déclaré Roberto De Zerbi après la victoire contre l’ASSE dimanche (0-4).

« On pourra obtenir de grandes choses cette année »

« J'aimerais aussi que ça fonctionne pour les jeunes comme Koné, Wahi, Rowe, Brassier, Cornelius... », a ensuite regretté l’entraîneur de l’OM. « Si nous voulons faire quelque chose d'important, nous avons besoin non seulement de 11 ou 12 joueurs, mais de 18, 19, 20 joueurs. Et comme ils ont le potentiel, nous devons travailler pour que ce soit le cas. Je pense que si tout le monde réussit à avoir un niveau plus élevé, on pourra obtenir de grandes choses cette année. Il faut continuer à travailler. »