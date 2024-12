OM : Il annonce une tension après son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté tout droit du Japon par l'OM en janvier 2005, Koji Nakata a surtout marqué les esprits pour son célèbre geste complètement ratée face à l'ASSE lors de son tout premier match avec le club phocéen. Il revient sur le contexte délicat de l'époque et évoque notamment beaucoup de tension liée à sa signature avec l'OM.

Bien avant l'iconique Hiroki Sakai qui a marqué les esprits durant son passage au Vélodrome, l'OM avait signé un autre joueur japonais : Koji Nakata. Ce dernier a surtout laissé un souvenir hilarant aux supporters, puisque pour son tout premier match sous les couleurs marseillaises en janvier 2005 sur la pelouse de l'ASSE, il effectuait un contrôle complètement raté qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les bêtisiers. Et Nakata se remémore ce souvenir très particulier avec l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE.

« J'étais tendu... »

« Je commençais à bien m'intégrer. Très humblement, je pense qu'à l'entraînement je démontrais des qualités techniques, des deux pieds, supérieures à la moyenne des défenseurs de notre groupe. J'étais tendu pour ce premier match, il y avait la concurrence, mon transfert avait surpris la presse locale, je n'étais pas sûr de moi », confie l'ancien international japonais, qui a finalement quitté l'OM à peine un an plus tard dans l'anonymat le plus total.

Les regrets de Nakata

« C'était une saison compliquée. Mais, au Vélodrome, j'ai fait des bons matches, techniquement je n'ai jamais été à la rue. À part sur ce geste-là (…) j'aurais eu à cœur d'apporter plus à l'OM », poursuit Nakata, qui regrette donc la tournure de son aventure avec l'OM.