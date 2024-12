Real Madrid : Mbappé lâche une «bombe» et jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a rapidement régalé ses fans avec un but exceptionnel. L’attaquant français a lâché un missile permettant aux Merengue de prendre l’avantage sur le Séville FC. Après la rencontre, le numéro 9 madrilène s’est livrée sur cette «bombe» délivrée.

La meilleure version de Kylian Mbappé est-elle de retour ? Déjà buteur lors des trois dernières rencontres auxquelles il a participé (Gérone, Atalanta Bergame, Pachuca), le Français a enchaîné ce dimanche après-midi, alors que le Real Madrid affrontait le Séville FC au Santiago Bernabeu.

Mbappé a inscrit un très beau but

Dès la 10ème minute de jeu, le numéro 9 a récupéré un ballon de Rodrygo, et a décoché un missile pour permettre aux Merengue d’ouvrir le score (victoire finale 4-2). Un but synonyme de la confiance retrouvée de Kylian Mbappé. Quelques minutes plus tard, c’est Federico Valverde qui envoyait également une frappe lointaine en pleine lucarne, un élément symbolique au sein du jeu du milieu de terrain uruguayen.

« Nous tirons toujours comme ça ! On met des bombes »

Quoi qu’il en soit, Mbappé a porté son total de but à 14 (toutes compétitions confondues) avec le Real Madrid. Après la rencontre, le Français a même plaisanté avec un journaliste de Real Madrid TV : « Vous êtes avec nous à Valdebebas, et vous voyez que la veille des matches, nous tirons toujours comme ça ! On met des bombes. Aujourd'hui, une autre. Comme celle de Fede », a-t-il lâché tout sourire.