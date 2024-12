Mercato : Le PSG confirme des contacts avec un buteur !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de la moindre opportunité sur le marché, le PSG se serait saisi du dossier Victor Osimhen. Prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, l'international nigérian resterait une cible prioritaire du club parisien, malgré les doutes de Luis Enrique sur son profil. Comme l'a confirmé Daniel Riolo, des contacts existent dans ce dossier.

Le feuilleton Victor Osimhen repart pour une nouvelle saison. Après l’épisode de cet été, au cours duquel Luis Enrique aurait refusé son profil, le PSG souhaiterait insister, alors que son efficacité lui a fait défaut tout au long de cette première partie de saison. Cette information a été révélée sur le plateau de l’After Foot par Daniel Riolo. « Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n’est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse » avait confié le chroniqueur au début du mois de décembre.

Riolo confirme pour Osimhen

Et ce dimanche, après le 32ème de finale de Coupe de France entre le PSG et le RC Lens, Daniel Riolo en a remis une couche. Selon lui, le PSG envisage bien de recruter un numéro 9 cet hiver. « Au club, des gens importants, disent quand même que cet hiver, il se passera quelque chose et qu’on prendra peut-être un 9, et que les contacts avec Osimhen existent. Et là je ne comprends plus rien. Là je ne comprends pas » a confié le journaliste sur RMC.

Luis Enrique esquive la question

Questionné en conférence de presse sur cette rumeur Osimhen, Luis Enrique a botté en touche. « Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas dans le club, dans aucun cas » a-t-il déclaré. Dans un second temps, le coach du PSG a laissé entendre que le mercato serait plutôt calme. « Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe » avait-il déclaré.