Surprise pour le prochain entraîneur du PSG ? Mbappé va apprécier

Thibault Morlain

Alors que le PSG reste sur 3 défaites consécutives, ça commence à sentir mauvais pour Christophe Galtier. Arrivé en début de saison en lieu et place de Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien serait aujourd'hui en danger. Mais qui pourrait venir le remplacer ? Si le nom de Zinedine Zidane circule à nouveau, il a également été question d'un incroyable retour de Thomas Tuchel. De quoi alors faire le bonheur de Kylian Mbappé ?

Pour le moment, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG. Mais jusqu'à quand ? Des matchs cruciaux arrivent pour le club de la capitale avec le LOSC, l'OM et le Bayern Munich. Des rencontres qu'il faudra impérativement gagner pour l'entraîneur du PSG, sans quoi, sa tête devrait être réclamée. Arrivé depuis moins d'un an, Galtier est déjà en grand danger à Paris et des noms sont évoqués pour venir le remplacer. Ce jeudi, RMC a relancé le feuilleton Zinedine Zidane, tout en soufflant l'idée d'un retour de Thomas Tuchel, qui aurait toujours certains soutiens en interne.

Le PSG répond aux attaques sur son mercato https://t.co/3TgTPWW2od pic.twitter.com/FOpHF2ZQNl — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Un premier passage compliqué au PSG pour Tuchel

Nommé entraîneur du PSG en 2018, Thomas Tuchel sera resté en poste pendant un an et demi, réussissant notamment l'exploit d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Pour l'Allemand, ça s'est malheureusement soldé par un licenciement en décembre 2020, faisant notamment les frais des mauvais résultats du PSG, mais surtout de sa relation conflictuelle avec Leonardo. Tuchel a par la suite rebondi du côté de Chelsea, mais le voilà aujourd'hui libre de tout contrat. Tandis que Leonardo a lui quitté le PSG, le natif de Krumbach pourrait redevenir alors une option pour remplacer Christophe Galtier.

« Merci coach »