L’OM a raté le coche sur le mercato

Arnaud De Kanel

L'été dernier, l'OM enregistrait pas moins de 12 recrues auxquelles sont venues s'ajouter les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha cet hiver. De nombreux renforts pour satisfaire les demandes du nouvel entraineur Igor Tudor qui opte pour une défense à trois. Malgré tout, l'OM n'était pas parvenu à rapatrier William Saliba, un joueur qui se serait parfaitement adapté au plan de jeu du Croate.

Igor Tudor a connu différentes émotions depuis son arrivée à l'OM. De l'ivresse en Coupe de France face au PSG à la tristesse en Ligue 1 contre les coéquipiers de Kylian Mbappé et le désarroi face à Annecy, le Croate commence à s'imprégner de l'ADN marseillais. A l'OM, tout peut aller très vite. D'héros à zéro en l'espace de trois jours, l'ancien entraineur de l'Hellas Vérone se retrouve sous le feu des critiques. Il ne veut pour autant pas changer ses plans de jeu, bien qu'il manque de solutions au poste de défenseur central. C'est dans ce secteur précis que Pablo Longoria a raté son mercato. Le président de l'OM n'avait pas réussi à faire revenir William Saliba. Un échec que déplore Rolland Courbis.

L'OM mise sur Mbemba et Bailly

Dans une impasse avec William Saliba, Pablo Longoria avait jeté son dévolu sur Chancel Mbemba et Eric Bailly. L'arrivée du Congolais est une réussite, mais c'est beaucoup plus compliqué pour l'Ivoirien, malmené par Kylian Mbappé notamment. Un autre renfort en la personne de Samuel Gigot est arrivé l'été dernier. L'OM avait bouclé l'opération début 2022. Ces trois recrues n'ont pas fait oublier William Saliba.

«L'OM avait le profil idéal»