Apres le record, il vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Buteur ce samedi soir et désormais seul meilleur buteur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé a vécu une soirée inoubliable au Parc des Princes. Célébré par ses dirigeants après la victoire face au FC Nantes (4-2), l'international français a déclaré sa flamme au club parisien. Pour Pierre Ménès, ces marques d'affection ne sont pas anodines.

Kylian Mbappé a attendu la 92ème minute pour inscrire son 201ème but et marquer l'histoire du PSG. Comme si le joueur ne voulait pas parasiter cette rencontre, face au FC Nantes, avec son record, qui lui tendait les bras. Finalement, il est tombé, au bout du temps additionnel. Les 200 buts inscrits par Edinson Cavani ont été relégués au second plan. Pour longtemps, Mbappé conservera sa place au sommet des buteurs. Pour saluer cette performance, les responsables du PSG ont organisé une cérémonie sur la pelouse du Parc des Princes après le coup de sifflet final.

«Je me fais chier», il enrage à cause du PSG et de Mbappé https://t.co/ltaQBFU6po pic.twitter.com/381W3UhlQ2 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Mbappé déclare sa flamme au PSG

Kylian Mbappé en a profité pour s'adresser au public et évoquer son lien avec le PSG. « Juste jouer ici c’est un privilège, j’ai eu la chance de profiter de chaque moment, j’ai progressé en tant que joueur. Comme je l’ai dit, jouer au Paris Saint-Germain encore plus pour moi, un Parisien de naissance, c’est quelque chose de spécial » a-t-il déclaré. Quelques minutes plus tard, le joueur a mis les choses au clair au sujet de son avenir. « Sans manquer de respect au PSG, je ne pense pas parce que si je lie mon avenir à la Ligue des Champions je serai parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense qu’à faire les beaux jours du club » a déclaré Mbappé en conférence de presse.

« Je le vois rester longtemps au PSG »