Après sa prolongation au PSG, Mbappé lâche un énorme aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé souhaitait écrire l'histoire du PSG, c'est réussi. Ce samedi soir, le joueur est devenu, seul, meilleur buteur du club en inscrivant son 201ème but face au FC Nantes (victoire 4-2). Après la rencontre, la star parisienne s'est adressée au Parc des Princes, près de dix mois après avoir officialisé sa prolongation dans la capitale.

A chaque prise de parole de Kylian Mbappé, le Parc des Princes est en fête. En mai dernier, le joueur s'était adressé au public parisien, avant une rencontre face au FC Metz, pour officialiser sa prolongation au PSG. Ce samedi, c'était pour célébrer son nouveau record. Auteur de son 201ème but sous le maillot du PSG, Mbappé a dépassé la marque d'Edinson Cavani et est devenu seul, meilleur buteur de l'histoire du club. Au terme de la rencontre, Mbappé s'est adressé aux supporters présents au cours d'une cérémonie organisée par les dirigeants.

Le PSG jubile, Kylian Mbappé lâche une annonce fracassante https://t.co/FeE2gpHYM5 pic.twitter.com/SuUNtoApSu — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« C'est un privilège d'être joueur du PSG »

Devant sa famille, présente au stade, la star française a pris le micro pour évoquer sa fierté. « C'est très spécial d'être ici. La dernière fois sur ce plateau, c'était pour annoncer que je restais. Revenir en tant que meilleur buteur de l'histoire, c'est un privilège. C'est un privilège d'être joueur du PSG, de jouer tous les week-ends avec le maillot de ce club historique, le plus grand de France » a-t-il confié. Mbappé a, également, tenu à remercier le PSG.

Mbappé remercie le PSG après son record