PSG : Messi prêt à claquer la porte, une proposition irréelle à venir ?

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi est en plein doute. L'international argentin hésiterait à prolonger son contrat avec le club parisien. La tendance serait à un départ aux Etats-Unis, à l'Inter Miami. Commissaire de la MLS, le championnat américain, Don Garber a reconnu que la Ligue ferait des efforts pour accueillir le champion du monde argentin.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a tout prévu pour Lionel Messi. Le club parisien a fait savoir au joueur argentin qu'il souhaitait le conserver la saison prochaine, mais la tendance ne serait pas à une prolongation. Selon L'Equipe, le champion du monde serait tenté par une aventure à l'Inter Miami, la franchise codétenue par David Beckham. Commissaire de la MLS, Don Garber s'est prononcé sur cet intérêt.

« Ce serait formidable pour la MLS »

« Vous avez affaire à ce qui est peut-être le joueur le plus spécial de l'histoire du football. Donc, quand il y a des rumeurs le mettant en relation avec Miami, c'est formidable. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Je ne peux pas donner plus de détails que cela parce que nous ne les avons pas » a déclaré le responsable lors d'un entretien accordé à The Athletic. Comme l'a annoncé Garber, cette opération pourrait bien être historique pour le championnat nord-américain.

« Ce sera en dehors des sentiers battus »

« Les équipes ont la flexibilité de faire des choses uniques. La MLS est une entité unique. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l'approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l'Inter Miami), avec l'aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l'opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus » a-t-il confié.

Une clause à la David Beckham ?