Pour le feuilleton Messi, le PSG va à l’encontre du Qatar

Thomas Bourseau

Mohamed Salah semble être une piste de longue date du Qatar pour le PSG. Néanmoins, le club parisien pourrait passer la main avec l’Égyptien pour une raison d’âge. Explications.

Entre Mohamed Salah et le Qatar, il semble y avoir une connexion depuis un petit moment. Il y a de longs mois désormais, The Transfer Window Podcast confiait que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain gardaient un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Salah à Liverpool, appréciant l’apport sportif et marketing que l’international égyptien pourrait apporter au PSG.

Le Qatar rêve de Salah pour éventuellement remplacer Messi

Et le journaliste Rudy Galetti a dernièrement rallumé la mèche d’un transfert de Mohamed Salah au PSG. Selon le journaliste italien, l’ailier de Liverpool débarquerait au Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Lionel Messi si le champion du monde venait à ne pas prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de la saison.

Salah finalement trop vieux pour le PSG ?