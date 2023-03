Le PSG humilie l’OM, McCourt s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le choc face au PSG était très attendu à Marseille. Les supporters de l'OM espéraient un exploit face à l'ogre parisien. Mais le Vélodrome n'a pas eu le temps d'espérer. Très vite, Kylian Mbappé a douché les espoirs de tout un peuple. Après la rencontre, Frank McCourt, présent au stade dimanche dernier, a tenu à s'adresser à son groupe.

L'OM est apparu sans solution face au PSG dimanche dernier. Malmené par une solide équipe parisienne, le club marseillais a sombré à domicile (0-3) comme l'a reconnu Igor Tudor. Après la rencontre, l'entraîneur de l'OM a reconnu la supériorité du PSG.

Tudor s'avoue vaincu

« Je ne suis pas déçu, on a perdu, on voulait faire ce qu’on faisait d’habitude, mais la meilleure équipe a gagné. C’était difficile de faire des différences, c’est comme ça, mes gars ont essayé. J’ai toujours dit que le titre dépendait d’eux » a déclaré Tudor en conférence de presse.

McCourt dédramatise la situation