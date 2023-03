Après son coup de gueule, il pose une condition à l’OM

Thomas Bourseau

Du haut de ses 34 ans, Alexis Sanchez n’est pas rassasié de titres et en attend à l’OM comme il l’a souligné la semaine dernière. De son côté, le club travaillerait sur sa prolongation de contrat qui ne pourrait voir le jour que si l’Olympique de Marseille décrochait son ticket pour la prochaine campagne de Ligue des champions.

Alexis Sanchez a vidé son sac vendredi dernier. Profitant de son passage en conférence de presse, la star chilienne de l’OM a tenu à rappeler qu’elle n’était pas venue dans la cité phocéenne pour se relaxer et pour le beau temps. Son objectif demeure le même depuis ses tout débuts : gagner des titres. Et si cela n’était pas possible à l’OM, ce serait ailleurs.

Discussions enclenchées pour une prolongation de Sanchez, l’OM va devoir casser sa tirelire

De quoi pousser l’OM à enclencher les discussions la semaine dernière avec les représentants d’Alexis Sanchez au sujet d’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain selon Enzo Olivera qui s’est exprimé via un podcast pour RedGol . Le correspondant du média en Europe a en outre fait savoir que l’OM devra financièrement se montrer convaincant pour obtenir l’accord du quatrième joueur le mieux payé de l’effectif.

Heureux à l’OM, Sanchez attend la Ligue des champions pour trancher