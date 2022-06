Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après son énorme appel du pied, Erding est fixé pour un retour

Publié le 26 juin 2022 à 12h30 par Dan Marciano

En fin de contrat avec Ümraniyespor, Mevlüt Erding avait lancé un appel à l'ASSE, proposant son aide. Agé de 35 ans, l'international turc attendait la réponse des responsables stéphanois. Celle-ci serait arrivée et elle n'aurait pas ravi le joueur. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin aurait décidé de ne pas donner suite à cette proposition.

A 35 ans, Mevlüt Erding est à la recherche d'un nouveau défi. « Je suis en fin de contrat avec mon club en Turquie (Ümraniyespor). Je l’ai aidé toute la saison à monter en D1 mais le football est tellement cruel. Avec mon savoir-faire, en match et à l’entraînement, j’ai réussi à faire monter le club en D1. Et en fin de saison, on ne m’a pas prolongé mon contrat. Ça m’a mis un coup au moral » a confié il y a quelques jours le joueur. Frustré, il recherche un dernier défi avant de raccrocher les crampons : « Pour l’instant je suis en club. Je me suis préparé tout l’été. Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter ». L'un des rares défis qui pourrait l'intéresser se trouve à Saint-Etienne. Passé par l'ASSE entre 2013 et 2015, Erding a proposé ses services au club stéphanois, relégué en Ligue 2.

Perrin refuse la proposition d'Erding