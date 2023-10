Vente ASSE : Ça bouge enfin en coulisses !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça bouge enfin dans le dossier de vente de l'ASSE. Dernièrement, deux projets auraient émergés. Le premier serait porté par des agents de joueurs. Le second par plusieurs investisseurs locaux. Dans chacun d'entre eux, d'anciennes figures du club seraient impliquées. Reste à connaître la position de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo.

Il y a urgence à Saint-Etienne. Depuis 2022, l'ASSE est empêtrée en Ligue 2, ce qui affaiblit considérablement ses finances. « L'AS Saint-Etienne bientôt de retour au plus haut niveau ? Oui, tout le monde le souhaite, Mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, ça ! Il faut que les gens en soient conscients. Enfin, c'est plus possible... » a lâché Dominique Rocheteau légende du club.

Un dossier qui traîne

La solution pourrait passer par une vente de l'ASSE à un riche investisseur. C'est aussi la volonté de Roland Romeyer, l'un des responsables du club. Sauf que ce dossier est au point mort depuis plusieurs mois. Mais But Football Club annonce de nouvelles péripéties.

Un espoir dans ce dossier ?

Selon le média, deux projets auraient émergé. L'un porté par des agents sportifs. Ces derniers auraient réuni près de 25M€. L'autre est porté par un consortium d'industriels locaux. De nombreuses réunions auraient été organisées ces derniers jours pour bâtir un projet solide. Affaire à suivre...