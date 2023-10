Ibrahimovic déballe tout sur son départ du PSG

Thibault Morlain

Passé par le PSG de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a décidé par la suite de relever un nouveau défi. Le Suédois s'est alors envolé pour l'Angleterre, s'engageant avec Manchester United. Déconseillé de rejoindre la Premier League, Ibrahimovic a tout de même pris le risque et il est revenu sur les coulisses de son choix.

Zlatan Ibrahimovic sera donc resté 4 ans au PSG, 4 ans durant lesquels il aura permis au club de la capitale de franchir de nombreux paliers. Une histoire qui a toutefois pris fin en 2016, le Suédois relevant alors un nouveau défi. Ibrahimovic est alors parti découvrir la Premier League en signant à Manchester United.

« Je voulais me lancer un défi »

Rapporté par Ouest France , lors du Festival Dello Sport , Zlatan Ibrahimovic s'est confié sur son départ du PSG pour Manchester United. Il a alors avoué : « Après quatre saisons passées à Paris, au PSG, je voulais changer, me lancer un défi. Tout le monde parlait alors de Manchester United parce que Mourinho allait s'installer à Manchester. Il m'a appelé pour me demander si je voulais venir et compte tenu de l'excellente relation que j'avais avec lui, j'ai accepté sans réfléchir ».

« J'ai appelé 5 joueurs, tous m'ont dit non »