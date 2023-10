OM : Longoria refuse de partir, Marcelino l'interpelle

Amadou Diawara

Menacé de mort par certains ultras de l'OM, Pablo Longoria avait pensé à claquer la porte. Finalement, le président marseillais a décidé de poursuivre son aventure au Vélodrome. Alors qu'il a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM, Marcelino a confié qu'il n'en voulait pas à son ami Pablo Longoria d'avoir changé d'avis.

Après le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome a laissé éclater sa colère envers les joueurs. Le lendemain, la direction marseillaise a donc organisé une réunion avec ses groupes de supporters pour apaiser les tensions. Toutefois, cet entretien n'a pas eu l'effet escompté.

Pablo Longoria a changé d'avis

En effet, l'échange entre les hautes sphères de l'OM et leurs supporters a dégénéré. D'ailleurs, Pablo Longoria aurait même été menacé de mort par certains ultras. A la suite de ce terrible épisode, le président de l'OM avait décidé de quitter le navire olympien. Et en guise de soutien, Marcelino a posé sa démission, ne se voyant pas rester à Marseille sans son ami Pablo Longoria.

«Je ne me sens pas trahi par Pablo Longoria»