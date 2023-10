Un clash éclate à l’OM, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Un mois après la réunion houleuse entre le directoire du club et les représentants des groupes de supporters, l’OM a décidé de répondre à un des sujets abordés à cette occasion. Marco Otero, directeur technique du centre de formation, a répondu aux interrogations concernant plusieurs jeunes joueurs qui n’ont pas été conservés cet été.

Cela fait désormais un mois depuis la fameuse réunion qui a plongé l’OM en pleine crise institutionnelle. Parmi les sujets qui avaient été évoqués par les représentants des groupes de supporters, il y a notamment le départ de plusieurs joueurs du centre de formation cet été. Ils auraient également reproché au club d’avoir laissé partir plusieurs éléments originaires de Marseille. Pour La Provence , Marco Otero, directeur technique du centre de formation de l’OM, a répondu aux interrogations à ce sujet.

«On s’est préoccupé de ceux qu’on ne garderait pas en les aidant à se recaser dans d’autres clubs»

« Ça me fait rire, mais le problème de ne pas être marseillais, c’est seulement quand les joueurs ne sont pas bons. (Enzo) Sternal, tout le monde nous demande pourquoi il n’est pas chez les pros, mais il vient de Nancy ; (Darryl) Bakola n’est pas marseillais et ça ne pose pas de problème. Le moment le plus compliqué pour nous, c’est de prendre la décision de garder ou pas un joueur, ou un formateur. Ce n’est pas une décision prise à la légère. On a des arguments mesurables. On s’est préoccupé de ceux qu’on ne garderait pas en les aidant à se recaser dans d’autres clubs. Si tu veux aller à Chelsea ou à Manchester City, tu n’es pas content quand on te dit que tu vas aller à Istres ou à l’ASPTT. Je peux le comprendre. Mais la majorité des joueurs en fin de contrat, qui ont été informés de nos souhaits avant la fin mars, ont eu les permissions pour aller faire des essais ailleurs. D’ailleurs, on a dit à tout le monde qu’être en fin de contrat ne signifiait pas ne pas jouer, c’est la méritocratie », a déclaré Marco Otero.

«L’OM va continuer à prendre les décisions par rapport à la qualité et au potentiel des joueurs»