«C'est une menace», Marcelino balance sur l'OM

Amadou Diawara

Après le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre, certains ultras marseillais auraient menacé la direction lors d'une réunion organisée le lendemain. Après avoir échangé avec Pablo Longoria, Marcelino a raconté comment ces supporters olympiens ont mis la pression sur les hautes sphères du club.

Alors que l'OM et Toulouse sont restés dos à dos le 17 septembre (0-0), certains ultras olympiens ont pété les plombs. En effet, lors d'une réunion tenue le lendemain entre les dirigeants marseillais et ses groupes de supporters, des menaces auraient été proférées.

Marcelino raconte le clash entre l'OM et ses ultras

Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope , Marcelino a lâché toutes ses vérités sur cette prise de bec entre la direction de l'OM et certains de ses ultras. Et comme l'affirme l'ancien coach marseillais, les hautes sphères du club auraient bel et bien été menacées.

«S’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences»