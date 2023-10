Vente OM : L'arrivée de l'Arabie Saoudite remise en cause ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs au sujet de la vente de l'OM s'intensifient depuis quelques jours. L'Arabie Saoudite chercherait à étendre son réseau dans le football européen après avoir racheté Newcastle. C'est ainsi que le club phocéen serait ciblé. Mais l'officialisation tarde à se concrétiser ce qui jette un froid sur ce dossier. De là à remettre en cause la vente du club ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont nombreuses. Et pour cause, il semblerait que l'Arabie Saoudite souhaite acheter un nouveau club européen en plus de Newcastle, et les regards se tournent vers le club phocéen. Ces derniers jours, les informations se sont d'ailleurs accélérées, annonçant même un projet colossal pour les Marseillais. Cependant, Denis Balbir jette un froid assurant que le moment est loin d'être idéal pour l'arrivée des Saoudiens qui pourraient attendre un contexte plus serein pour débarquer à l'OM.

La vente de l'OM, ce n'est pas le meilleur moment ?

« Le serpent de mer de la vente est revenu au premier plan avec de nouvelles rumeurs sur l’Arabie Saoudite. Même si je pense que tout est possible, les évènements internationaux et ce qui s’est passé dernièrement à l’OM au niveau des supporters me font dire que ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens. Ce dont on a la certitude aujourd’hui, c’est que l’OM intéresse Nasser Larguet, qui est un ancien de la maison marseillaise et qui est aujourd’hui le Directeur technique national (DTN) de l’Arabie Saoudite. Maintenant, c’est difficile de se prononcer », explique le journaliste dans se chronique pour BUT Football Club . avant d'en rajouter une couche.

«Est-ce que ce sera l’OM ? Je n’en sais rien…»