Après la victoire de l’OM, il pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Après deux matchs nuls, l’Olympique de Marseille a enfin connu la victoire en Ligue Europa ce jeudi, face à l’AEK Athènes (3-1). Mais Matias Almeyda n’a pas été totalement satisfait de l’arbitrage, revenant notamment sur le carton rouge infligé à son gardien Cican Stankovic.

Après deux matchs nuls lors des deux premières journées, l’OM a enfin gagné en match dans le groupe B de la Ligue Europa. Face à l’AEK Athènes, les hommes de Gennaro Gattuso ont notamment pu profiter d’une supériorité numérique après l’expulsion du gardien Cican Stankovic.

À contrecoeur, il quitte l’OM et lâche une anecdote sur son départ https://t.co/fDMApfAVPw pic.twitter.com/Xd8a1MeTbT — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

« J'essaie de comprendre ce qu'il s'est passé avec l'arbitrage »

En marge de cette victoire de l’OM, le coach de l’équipe adverse n’était pas totalement satisfait « J'essaie de comprendre ce qu'il s'est passé avec l'arbitrage, notamment sur le premier but et sur le deuxième penalty, mais je me concentre sur notre jeu. On a bien joué en début de deuxième période. L'OM n'était pas tellement supérieur à nous, on a longtemps fait jeu égal » a expliqué Matias Almeyda, d’après La Provence .

« Je me demande comment se serait déroulé le match à 11 contre 11 »