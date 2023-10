OM : Il rétablit une vérité sur Gattuso

Hugo Chirossel

Alors que l’OM recevait l’AEK Athènes ce jeudi soir pour sa troisième rencontre de Ligue Europa, Gennaro Gattuso a retrouvé sur le banc adverse un homme qu’il a souvent affronté lorsqu'il était joueur, Matias Almeyda. Ce dernier s’est exprimé sur l’entraîneur marseillais en marge de cette rencontre et estime qu’il n’était pas aussi fou qu’on le prétend.

Passé par Parme, la Lazio et l’Inter Milan au début des années 2000, Matias Almeyda retrouvait Gennaro Gattuso ce jeudi soir. En effet, les deux hommes entraînent respectivement l'AEK Athènes et l’OM, qui étaient opposés en Ligue Europa. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur carrière de joueur.

«Toutes ces équipes avaient leurs artistes et leurs guerriers»

« C’était une époque dorée pour le football italien, avoir la possibilité de la vivre c’était quelque chose d’unique et toutes ces équipes avaient leurs artistes et leurs guerriers », s’est souvenu Matias Almeyda au micro de Canal+ . Si Gennaro Gattuso avait la réputation d’avoir un caractère plutôt sulfureux, l’entraîneur de l’AEK Athènes estime qu’il n’était pas aussi fou qu’on le prétend.

«Quand il jouait il n’était pas si fou que ça»