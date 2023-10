Sous pression, un joueur de l'OM vide son sac

Alexis Brunet

Jeudi soir, l'OM s'est imposé au Vélodrome face à l'AEK Athènes. Une victoire qui fait du bien au club phocéen, car elle lui permet de prendre la tête de son groupe de Ligue Europa. Lors de ce succès, Amine Harit y est allé de sa réalisation. Après le match il est revenu sur la prestation de son équipe, mais aussi sur la pression qui est constante à Marseille.

L'OM peut avoir le sourire ce vendredi matin. Les partenaires de Valentin Rongier finissent la phase aller des matches de poule de Ligue Europa en tête du groupe B. Une vraie réussite pour Marseille qui doit faire face à la concurrence de l'AEK Athènes, Brighton, ou bien l'Ajax Amsterdam. C'est d'ailleurs face aux Grecs qu'ils ont empoché les trois points jeudi soir.

Vitinha, Harit et Veretout ont marqué

Après deux matches nuls, face à Brighton et l'Ajax Amsterdam, l'OM recevait l'AEK Athènes au Vélodrome, ce jeudi soir. Les coéquipiers de Chancel Mbemba se sont imposés sur le score de trois buts à un. Vitinha a marqué son premier but depuis le 18 août, et Amine Harit et Jordan Veretout ont tous les deux inscrit un pénalty.

La pression est quotidienne à l'OM selon Harit