Le vestiaire l’OM valide le grand retour d’un buteur !

Hugo Chirossel

Titulaire ce jeudi soir face à l’AEK Athènes, Vitinha a grandement contribué à la victoire de l’OM. Une performance saluée par ses coéquipiers à l’issue de la rencontre. Jonathan Clauss et Geoffrey Kondogbia se sont exprimés à propos de l’attaquant portugais. Ils ont tous les deux mis en avant son investissement au quotidien.

Cantonné au banc de touche depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, Vitinha a eu l'opportunité de se montrer ce jeudi soir. L’attaquant portugais arrivé en janvier dernier à l’OM était titulaire face à l’AEK Athènes (3-1). Auteur du premier but de son équipe, il a aussi provoqué le penalty qui a amené l’expulsion du gardien adverse et la transformation d’Amine Harit.

«Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous»

Jonathan Clauss a rendu hommage à Vitinha après la rencontre : « Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S’il est en manque de confiance, c’est peut-être aussi parce que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd’hui il est récompensé, c’est tant mieux pour lui et pour nous », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport . En zone mixte, Geoffrey Kondogbia a lui aussi salué la performance de Vitinha.

«Avec des joueurs comme ça on peut toujours aspirer à quelque chose de grand»