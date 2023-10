OM : Des bonnes nouvelles arrivent pour Gattuso

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cinq jours après sa défaite face à l’OGC Nice (0-1), l’OM est attendu au tournant ce jeudi soir au Vélodrome contre l’AEK Athènes. Gennaro Gattuso et ses hommes veulent se rattraper lors de ce troisième match d’Europa League, auquel vont participer Jonathan Clauss et Samuel Gigot, un temps incertains et finalement dans le groupe.

Avec une seule victoire au compteur depuis son arrivée sur le banc de touche, Gennaro Gattuso se sait attendu face à l’AEK Athènes. L’OM a en effet raté sa rentrée en s’inclinant sur la pelouse de l’OGC Nice (0-1) au retour de la trêve internationale, et une réaction est désormais attendue ce jeudi soir au Vélodrome.

Vente OM : Un démenti tombe https://t.co/5HIkuKutqZ pic.twitter.com/kFSnHlEyyM — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Clauss et Gigot sont bien là

Pour la rencontre, Gennaro Gattuso devra se passer des services de Pau Lopez et Joaquin Correa, mais Jonathan Clauss et Samuel Gigot seront de leur côté bien là, l’OM ayant confirmé leur présence dans le groupe pour affronter l’AEK Athènes.

Gattuso avait fait le point