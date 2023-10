OM : Il annonce du lourd pour cette recrue

Arnaud De Kanel

Première recrue de l'été, Geoffrey Kondogbia a vécu des premiers mois compliqués à l'OM. Plombé par les blessures, le milieu de terrain centrafricain n'a pas pu enchainer. Auteur d'un excellent match face à l'AEK Athènes jeudi, il a montré qu'il était encore un joueur de foot et qu'il fera le plus grand bien à cet OM la si les blessures le laissent tranquille.

L'OM avait démarré son mercato sur les chapeaux de roues en annonçant la signature de Geoffrey Kondogbia. Mais très vite, l'euphorie autour de son transfert était retombée. Entre sa suspension prématurée après son rouge reçu face au Pana, le milieu de terrain a été blessé à plusieurs reprises. Enfin apte face à l'AEK jeudi, Kondogbia a réalisé un match de patron qui fait dire à Jérôme Alonzo que la suite pourrait être très belle.

«Kondogbia est très au-dessus de la moyenne»

Dans les colonnes de La Provence , l'ancien gardien de but prédit une place dans le top 4 pour l'OM si Geoffrey Kondogbia s'installe dans l'équipe. « Si son physique lui fout la paix, Kondogbia est très au-dessus de la moyenne de la Ligue 1. S’il dispute 80 % des matches, l’OM finira dans les quatre premiers, c’est sûr et certain », a déclaré Jérôme Alonzo. Ce dernier voit même en lui la recrue idéale pour l'OM.

«Le complément idéal de Vérétout et Rongier»